(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - "Per quanto possa dispiacere togliere la vita a un animale selvatico è comunque un bene per l'incolumità pubblica, ma anche per tutti gli altri orsi. Se ne toglie uno per garantire la sopravvivenza dell'intera popolazione. Uno contro 99, la mela marcia...": ad affermarlo è lotrentino Filippo Zibordi che in un'intervista all'AGI giustifica il possibile abbattimento di Jj4, l'di 17 anni che ha attaccato e ucciso il runner trentino Andrea Papi. Per loorsi, lupi e cinghiali non sono animali aggressivi ma che agiscono "per autodifesa": il problema semmai è nella "relazione distorta" che si può creare con lupi e orsi se "si abituano alla presenza dell'uomo perché attratti apposta per esser fotografati vicino al cibo o perché hanno accesso a delle fonti di cibo facili, non messe al sicuro". "Allo stato attuale ...

Lo zoologo: "Giusto abbattere l'orsa"

Secondo l'esperto l'annunciato abbattimento dell'orsa in Trentino è l'unica soluzione. "È la soluzione giusta, perché così è stato ..." L'esperto di conflitti con la fauna selvatica: "Gli incidenti aumenteranno perché la popolazione di plantigradi in Trentino è in ..."