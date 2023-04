Lo straordinario tiro a giro dell’esterno nerazzurro contro la Juventus è la rete scelta dai tifosi tra quelle segnate da Prima Squadra | Prima Squadra Femminile e Primavera nel mese di marzo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un gol meraviglioso in una partita importantissima, la semifinale di Coppa Italiala. Il bellissimodi Beatrice Merlo è lapiù bella deldi. Ihanno votato su LeoVegas.News e scelto la pennellata sul secondo paloper il LEOVEGAS.NEWS GOAL OF THE MONTH, premiando il grande gesto tecnico di Merlo.L’azione personale sulla fascia, il rientro sul piede destro all’altezza del vertice dell’area e la grande conclusione a effetto indirizzata verso il secondo palo della porta della: un gol da rivedere e da apprezzare. Fonte articolo e foto: www.inter.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - ...

LeoVegas.News GOTM: è di Beatrice Merlo il gol più votato di marzo Inter - News Ufficiali

