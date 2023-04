(Di mercoledì 12 aprile 2023) Lofra Btp esiindi giornata a 186,6 punti base dai 185,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è poco mosso al 4,15% all'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio: A 186,6 punti dopo il Def. Il rendimento è poco mosso al… - ansa_economia : Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 185 punti base. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,16% #ANSA - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 185 punti base: Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,16% - scenarieconomic : @michele_geraci @QRepubblica @NicolaPorro Tra l'altro lo spread fra i titoli della Commissione e i BTP è talmente b… - notiziariofinan : Il differenziale di rendimento tra titoli decennali italiani e tedeschi sale di due punti base. Lo spread sale a qu… -

Lofra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio di giornata a 186,6 punti base dai 185,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è poco mosso al 4,15% all'indomani ......15% Eur/Usd 1,0913 0,00%182,68 Dati di mercato Leggi anche La Lega si ribella sulle nomine: "Meloni non può decidere da sola" Su Enel lo scontroMeloni e Salvini. E' stallo sulle nomine ...Abbonati per leggere anche Osservatori FTSE MIB 27.526 +1,15% Eur/Usd 1,0913 0,00%182,68 Dati di mercato Leggi anche Su Enel lo scontroMeloni e Salvini. E' stallo sulle nomine Nomine, ...

Lo spread tra Btp e Bund chiude stabile a 185 punti base Agenzia ANSA

Lo spread fra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio di giornata a 186,6 punti base dai 185,7 della chiusura di martedì. (ANSA) ...Le Borse cinesi aprono la seduta poco mosse, in territorio positivo: l’indice Composite di Shanghai sale nelle prime battute dello 0,10%, a 3.316,86 punti, mentre quello di Shenzhen guadagna lo 0,12%, ...