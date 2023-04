Lo spread tra Btp e Bund si allarga e sale a 184 punti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Risale lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale naviga a 184 punti base con il rendimento del decennale italiano che si riporta al 4,15% dell'avvio. . 12 aprile 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Rilotra Btp e. Il differenziale naviga a 184base con il rendimento del decennale italiano che si riporta al 4,15% dell'avvio. . 12 aprile 2023

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund si allarga e sale a 184 punti: Il rendimento del decennale italiano torna al 4,15% - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio: A 186,6 punti dopo il Def. Il rendimento è poco mosso al 4,15%… - _cinfuegos : @NicolaPorro Tra 4 anni e mezzo, ammesso che ci arriveremo vivi, con lo spread a 650, disoccupazione al 30% etc...… - ansa_economia : Lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio. A 186,6 punti dopo il Def. Il rendimento è poco mosso al… - fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund si allarga leggermente in avvio: A 186,6 punti dopo il Def. Il rendimento è poco mosso al… -