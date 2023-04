Lo sponsor Allianz striglia la Juventus per la rissa con l’Inter: “Atteggiamenti inaccettabili” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuove conseguenze per la Juventus in seguito a quanto accaduto nel finale della gara di Coppa Italia contro l’Inter all’Allianz Stadium. Proprio lo sponsor che da il nome allo stadio ha deciso di inviare una lettera di richiamato per il comportamento dei bianconeri. “Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tengano Atteggiamenti del tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo”. Sono le parole di Giacomo Campora, amministratore delegato e Ceo di Allianz Italia, in un video di cui dà conto il Corriere della Sera. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nuove conseguenze per lain seguito a quanto accaduto nel finale della gara di Coppa Italia controall’Stadium. Proprio loche da il nome allo stadio ha deciso di inviare una lettera di richiamato per il comportamento dei bianconeri. “Manderò una lettera ai vertici del club perché non ritengo assolutamente accettabile che giocatori che portano il nostro marchio sulla maglia tenganodel tutto censurabili e su cui non ammettiamo alcuna scusa legata all’agonismo sportivo”. Sono le parole di Giacomo Campora, amministratore delegato e Ceo diItalia, in un video di cui dà conto il Corriere della Sera. SportFace.

