Lo sci per come lo conosciamo è diventato a rischio. Basta con l’accanimento terapeutico! (Di mercoledì 12 aprile 2023) La cronaca nera registra purtroppo nuovi incidenti in valanga che hanno coinvolto alpinisti esperti e guide alpine. L’elenco delle tragedie recenti si è fatto ancora più nero sotto le vette iconiche delle Alpi, come il Cervino, e intorno al gruppo maestoso del Monte Bianco: parliamo dunque delle valli con i comprensori di alta montagna, dove si considera che il turismo invernale e/o glaciale offra il più ampio spettro di possibilità, anche in epoca di riscaldamento globale e siccità. Particolarmente colpiti in questo periodo risultano i praticanti di un’attività elitaria, come lo sci-alpinismo, che paradossalmente viene spesso presentata come alternativa allo sport mainstream di discesa. Su questi elementi occorrerà pur fare una qualche riflessione, ed è un vero peccato doverlo dire così amaramente, in un mondo della montagna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) La cronaca nera registra purtroppo nuovi incidenti in valanga che hanno coinvolto alpinisti esperti e guide alpine. L’elenco delle tragedie recenti si è fatto ancora più nero sotto le vette iconiche delle Alpi,il Cervino, e intorno al gruppo maestoso del Monte Bianco: parliamo dunque delle valli con i comprensori di alta montagna, dove si considera che il turismo invernale e/o glaciale offra il più ampio spettro di possibilità, anche in epoca di riscaldamento globale e siccità. Particolarmente colpiti in questo periodo risultano i praticanti di un’attività elitaria,lo sci-alpinismo, che paradossalmente viene spesso presentataalternativa allo sport mainstream di discesa. Su questi elementi occorrerà pur fare una qualche riflessione, ed è un vero peccato doverlo dire così amaramente, in un mondo della montagna ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Non si può non prendere coscienza che lo sci-alpinismo o l’ice-climbing sono diventate ormai attività ‘diversamente a risc… - ilfattoblog : Non si può non prendere coscienza che lo sci-alpinismo o l’ice-climbing sono diventate ormai attività ‘diversamente… - ShoppingAlertIT : Biancheria Intima Termica Set, Maglia Termica Uomo Antivento Funzionale Base Layer Invernale Intimo Termico Asciuga… - RDAlessio : RT @ARPALazio: #CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio? Ieri 11/4/2023 nessuna centralina ha superato i limiti di legge pe… - LuceverdeRoma : RT @ARPALazio: #CheAriaFa a #Roma e nel #Lazio? Ieri 11/4/2023 nessuna centralina ha superato i limiti di legge per #pm10: -