Livorno, si presenta il nuovo proprietario Esciua: “Torneremo tra le grandi del calcio” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il nuovo proprietario e presidente del Livorno, il finanziere brasiliano Joel Esciua, ha parlato in occasione della sua prima conferenza stampa allo stadio Picchi, sette giorni dopo l’acquisizione della società amaranto dal presidente uscente Paolo Toccafondi. “Penso che Livorno sia unica. Come dicono in Brasile, a San Paolo, dove sono nato, ‘amala o lasciala’ – ha esordito Esciua –. Livorno è una città diversa, aperta e passionale, multiculturale rispetto alle altre città toscane, che mi ha colpito, che vive di sport e dove ti senti sempre coinvolto. Io la vedo come un diamante grezzo, sia la città che la squadra. Si tratta di una sfida. A me piacciono le sfide. Vuol dire prendere una squadra con un grandissimo passato, una grande storia e non è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ile presidente del, il finanziere brasiliano Joel, ha parlato in occasione della sua prima conferenza stampa allo stadio Picchi, sette giorni dopo l’acquisizione della società amaranto dal presidente uscente Paolo Toccafondi. “Penso chesia unica. Come dicono in Brasile, a San Paolo, dove sono nato, ‘amala o lasciala’ – ha esordito–.è una città diversa, aperta e passionale, multiculturale rispetto alle altre città toscane, che mi ha colpito, che vive di sport e dove ti senti sempre coinvolto. Io la vedo come un diamante grezzo, sia la città che la squadra. Si tratta di una sfida. A me piacciono le sfide. Vuol dire prendere una squadra con unssimo passato, una grande storia e non è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Livorno, si presenta il nuovo proprietario Esciua: 'Torneremo tra le grandi del calcio' - TirrenoLivorno : ??CALCIO. Il brasiliano si muove già da presidente: sei ore in sede prima di uscire con Braccini. Faccia a faccia c… - sportli26181512 : Livorno, Esciua si presenta: 'Qui perché mi piacciono le sfide. Vogliamo tornare in alto': Livorno, Esciua si prese… - Gazzetta_it : Livorno, Esciua si presenta: 'Qui perché mi piacciono le sfide. Vogliamo tornare nei professionisti' - labrosport : 'Città e squadra sono un diamante grezzo. Penso che Livorno sia speciale, unica. Come si dice in Brasile: 'Amala o… -