Livorno, Esciua si presenta: 'Qui perché mi piacciono le sfide. Vogliamo tornare in alto' (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Penso che Livorno sia unica. Come dicono in Brasile, a San Paolo, dove sono nato, `amala o lasciala´". Esordisce così il nuovo proprietario e presidente del Livorno, il finanziere brasiliano Joel ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 aprile 2023) "Penso chesia unica. Come dicono in Brasile, a San Paolo, dove sono nato, `amala o lasciala´". Esordisce così il nuovo proprietario e presidente del, il finanziere brasiliano Joel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Livorno, Esciua si presenta: 'Qui perché mi piacciono le sfide. Vogliamo tornare in alto': Livorno, Esciua si prese… - Gazzetta_it : Livorno, Esciua si presenta: 'Qui perché mi piacciono le sfide. Vogliamo tornare nei professionisti' - labrosport : 'Città e squadra sono un diamante grezzo. Penso che Livorno sia speciale, unica. Come si dice in Brasile: 'Amala o… - IlTelegrafo : Livorno, la conferenza stampa di Joel Esciua (Foto Novi) - News24Toscana : LIVORNO - 'Come dicono in Brasile, a San Paolo, “Amala o lasciala” e secondo me questo vale per Livorno. Ti coinvol… -