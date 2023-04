LIVE – Sonego-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Medvedev, incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Il torinese torna in campo dopo i quattro match point cancellati all’esordio contro il qualificato transalpino Ugo Humbert. Adesso il faccia a faccia con il moscovita, beneficiario di un bye al primo turno in qualità di terza testa di serie della manifestazione. Il numero cinque del mondo, reduce da quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Medvedev, inoltre, si è aggiudicato per ritiro di Lorenzo l’unico precedente andato in scena ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valido per ildeldi(terra battuta). Il torinese torna in campo dopo i quattro match point cancellati all’esordio contro il qualificato transalpino Ugo Humbert. Adesso il faccia a faccia con il moscovita, beneficiario di un bye al primoin qualità di terza testa di serie della manifestazione. Il numero cinque del mondo, reduce da quattro titoli ed una finale nelle sue ultime cinque apparizioni, partirà con i favori del pronosticole quote dei bookmakers., inoltre, si è aggiudicato per ritiro di Lorenzo l’unico precedente andato in scena ...

