LIVE Sonego-Medvedev, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: l'azzurro mette alla prova il russo sulla terra (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego-Medvedev, match valevole per il secondo turno della 116ma edizione del Masters 1000 di Montecarlo (Principato di Monaco), primo grande appuntamento della stagione sul rosso. Il torinese è reduce dall'incredibile successo ai danni di Ugo Humbert della giornata di ieri: Sonego è riuscito a ribaltare la partita, riuscendo ad imporsi sul francese in tre set, annullando quattro match point nel parziale finale. l'azzurro ha dovuto spendere molte energie psicofisiche per venire a capo del transalpino chiedendo, per altro, un medical time-out per un fastidio alla coscia sinistra. Vedremo quindi quali ...

