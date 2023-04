LIVE Sinner-Schwartzman | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | inizia l’incontro

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NARDI (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-CERUNDOLO (4° MATCH DALLE 11.00) PRIMO SET 13:45 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via alle ostilità! 13:43 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i protagonisti del. 13:42 Il vincente del match che andremo a commentare affronterà domani negli ottavi Hubert Hurkacz. Il polacco ieri si è liberato in tre parziali del britannico Draper. 13:39 Tra i due compagni di doppio che si sono spinti fino al secondo turno in questo torneo, sarà il secondo confronto diretto. L’azzurro piegò infatti il sudamericano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Atp Montecarlo: oggi Sinner, Berrettini, Sonego e il derby Musetti-Nardi. La diretta - Ubitennis : ATP Montecarlo LIVE: il mercoledì azzurro si apre con Sinner-Schwartzman e il derby Musetti-Nardi - Kennedy12418840 : RT @SkySport: Monte-Carlo Masters: Sinner-Schwartzman Mercoledì 12 aprile dalle 13.00 In streaming su Youtube ?? - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Monte-Carlo Masters: Sinner-Schwartzman Mercoledì 12 aprile dalle 13.00 In streaming su Youtube ?? - De_Sand88 : RT @SkySport: Monte-Carlo Masters: Sinner-Schwartzman Mercoledì 12 aprile dalle 13.00 In streaming su Youtube ?? -

Il debutto disarà eccezionalmente visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport Musetti agli ottavi: Nardi ko in due set Il derby azzurro a Monte - Carlo è di Lorenzo ...Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a Montecarlo: in campo(contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022MONTECARLO - È il giorno del debutto di Jannikall' Atp Masters 1000 di Montecarlo : reduce dalla semifinale a Indian Wells e dalla finale a Miami , il 21enne altoatesino sfida nel secondo turno il 31enne argentino Diego Schwartzman che ...

Sinner-Schwartzman all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta: LIVE STREAMING Sky Sport

Jannik Sinner lo ha rivelato in conferenza stampa a Monte Carlo Jannik Sinner in conferenza a Monte Carlo ha rivelato che suo padre Hanspeter è entrato nel suo staff come cuoco: "È rimasto 40… Leggi ...Nel primo Master 1000 su terra della stagione è il giorno dei sedicesimi di finale. In campo cinque italiani: si inizia con il derby tra Musetti e Nardi, poi Sinner e gli altri ...