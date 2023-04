LIVE Sinner-Schwartzman 6-0 3-1 ritiro | ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA | l’azzurro troverà Hurkacz agli ottavi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters LIVE ?? ??SET 2 - Game 5 ????Schwartzman si ritira per problemi fisici. Molto avvilito, e come… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters LIVE ?? SET 2 - Game 4 Jannik tiene senza problemi il servizio. L’argentino pare non avere p… - Nerys__ : #RolexMonteCarloMasters LIVE ?? SET 2 - Game 3 Continuano le difficoltà di Schwartzman, che commette altri due doppi… - Nerys__ : ????LIVE SET 1 - game 4 Sinner, nonostante una prima intermittente, consolida anche il secondo break. ????Schwartzman… - Deiana_Luca9 : Jannik #Sinner - Diego #Schwartzman Break di #Sinner in avvio Live #RolexMonteCarloMasters… -

I match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOWora in campo con Schwartzman Il programma di oggi degli italiani a Monte - Carlo prosegue adesso sul campo Ranieri III con Jannik...Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a Montecarlo: in campo(contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi 13:35 - Risultato durissimo per Luca Nardi nel derby con Musetti sul campo n. 2. La ...8 al mondo Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannikregistra il suo nuovo best ... Ecco la classifica aggiornata MONTE - CARLO, RISULTATI1) NOVAK DJOKOVIC - 7160 punti 2) CARLOS ...

LIVE Sinner-Schwartzman, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: secondo match dalle 11.00 OA Sport

14:35 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Schwartzman. Appuntamento a domani con almeno due italiani in campo. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon ...Quarta giornata al Contry Club del Principato di Monaco, dove Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters di Monte-Carlo affrontando il compagno di doppio, l'argentino Diego Schwartzman. Anche per… Leg ...