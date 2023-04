LIVE – Sinner-Schwartzman 2-0 | secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(terra battuta). Dopo il brillante avvio di stagione, l’altoatesino è pronto ad effettuare il proprio esordio sul rosso dopo il bye ottenuto al primoin qualità di settima testa di serie della manifestazione. Qui troverà il piccolo argentino, reduce dalla vittoria in due set sul belga David Goffin. I due si sono incontrati una sola volta in carriera. Era la fine di ottobre del 2021 e sul veloce indoor di Anversa. L’azzurro lasciò soltanto quattro giochi all’avversario nell’ultimo atto.partirà con i favori del pronostico anche in quest’occasione. ...

8 al mondo Grazie agli 80 punti scaduti a Holger Rune, Jannik registra il suo nuovo best ... Ecco la classifica aggiornata MONTE - CARLO, RISULTATI 1) NOVAK DJOKOVIC - 7160 punti 2) CARLOS ... Si completa il quadro degli ottavi con 12 incontri e 5 azzurri in campo. Seguiteli con noi 12:30 - Al via un lungo pomeriggio di tennis azzurro a Montecarlo: in campo (contro Schwartzman), Berrettini (contro F. Cerundolo), Sonego (contro Medvedev) e il derby Musetti vs Nardi Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Sinner-Schwartzman all'Atp Monte-Carlo, il risultato in diretta: LIVE STREAMING Sky Sport

Quarta giornata al Contry Club del Principato di Monaco, dove Jannik Sinner fa il suo debutto al Masters di Monte-Carlo affrontando il compagno di doppio, l'argentino Diego Schwartzman. Anche per… ...I match in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il debutto di Sinner sarà eccezionalmente visibile anche su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport ...