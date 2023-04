LIVE Scandicci-Alba Blaj, Finale Cev Cup 2023 in DIRETTA: le toscane possono alzare il trofeo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Savino del Bene Scandicci-Alba Blaj, match valido per la Finale di ritorno della CEV Cup femminile 2022-2023. In Romania all’andata la Savino del Bene si è imposta 3-1 e dunque si trova a soli due set dalla conquista della seconda Coppa Europea dopo la Challenge Cup alzata lo scorso anno, superando le spagnole dell’Haris. E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, fatto di nove vittorie e appena una sconfitta, arrivata per mano del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü in semiFinale. La compagine toscana ha eliminato nell’ordine Galatasaray, HAOK Mladost, Schweriner, Potsdam e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladi Savino del Bene, match valido per ladi ritorno della CEV Cup femminile 2022-. In Romania all’andata la Savino del Bene si è imposta 3-1 e dunque si trova a soli due set dalla conquista della seconda Coppa Europea dopo la Challenge Cup alzata lo scorso anno, superando le spagnole dell’Haris. E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, fatto di nove vittorie e appena una sconfitta, arrivata per mano del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü in semi. La compagine toscana ha eliminato nell’ordine Galatasaray, HAOK Mladost, Schweriner, Potsdam e ...

