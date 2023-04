LIVE Scandicci-Alba Blaj, Finale Cev Cup 2023 in DIRETTA: le toscane possono alzare il trofeo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.16: E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, fatto di nove vittorie e appena una sconfitta, arrivata per mano del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü in semiFinale. La compagine toscana ha eliminato nell’ordine Galatasaray, HAOK Mladost, Schweriner, Potsdam e appunto le precedentemente citate turche conquistando un biglietto per la Finale 20.13: In Romania all’andata la Savino del Bene si è imposta 3-1 e dunque si trova a soli due set dalla conquista della seconda Coppa Europea dopo la Challenge Cup alzata lo scorso anno, superando le spagnole dell’Haris. 20.10: Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Savino del Bene Scandicci-Alba ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.16: E’ stato un percorso praticamente netto quello della squadra di Massimo Barbolini, fatto di nove vittorie e appena una sconfitta, arrivata per mano del Türk Hava Yollar? Spor Kulübü in semi. La compagine toscana ha eliminato nell’ordine Galatasaray, HAOK Mladost, Schweriner, Potsdam e appunto le precedentemente citate turche conquistando un biglietto per la20.13: In Romania all’andata la Savino del Bene si è imposta 3-1 e dunque si trova a soli due set dalla conquista della seconda Coppa Europea dopo la Challenge Cup alzata lo scorso anno, superando le spagnole dell’Haris. 20.10: Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladi Savino del Bene...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EHEAAOO : RT @Volleyball_it: A1 F.: I verdetti live. Perugia retrocede, si salva Pinerolo. Scandicci seconda - Volleyball_it : A1 F.: I verdetti live. Perugia retrocede, si salva Pinerolo. Scandicci seconda - toshvolley : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci - gyeoulparkk : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… - SWEET_byunB : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci -