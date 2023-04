LIVE Scandicci-Alba Blaj 2-0, Finale Cev Cup 2023 in DIRETTA: TOSCANE IN TRIONFO! Rumene dominate anche nel secondo set, 25-12 (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 La parallela di Zhu da zona 4 1-2 Primo tempo Kocic 1-1 Zhu sopra al muro da zona 4 0-1 Primo tempo Kocic 25-12 ACEEEEEEEEEEEEEEEE WASHINGTOOOOOOOOOOOOOOOOON! Scandicci alza la Coppa Cev! 24-12 Errore Alba 23-12 Errore Alba 22-12 Primo tempo Belien! 21-12 Diagonale lunga vincente di Pietrini da zona 4 20-12 Mano out Dimitrova da zona 4 20-11 Mano out Pietrini da zona 4 19-11 Out Boskovic da seconda linea 18-11 Pallonetto di Zhu da zona 4 17-11 Mano out di Dimitrova da zona 4 17-10 Il diagonale di Dimitrova da zona 4 17-9 La fast di Washington 16-9 Antropova vincente da zona 2 15-9 Diagonale stretta di Dimitrova da zona 4 15-8 Murooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuu 14-8 Vincente Antropova in diagonale da zona 2 13-8 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 La parallela di Zhu da zona 4 1-2 Primo tempo Kocic 1-1 Zhu sopra al muro da zona 4 0-1 Primo tempo Kocic 25-12 ACEEEEEEEEEEEEEEEE WASHINGTOOOOOOOOOOOOOOOOON!alza la Coppa Cev! 24-12 Errore23-12 Errore22-12 Primo tempo Belien! 21-12 Diagonale lunga vincente di Pietrini da zona 4 20-12 Mano out Dimitrova da zona 4 20-11 Mano out Pietrini da zona 4 19-11 Out Boskovic da seconda linea 18-11 Pallonetto di Zhu da zona 4 17-11 Mano out di Dimitrova da zona 4 17-10 Il diagonale di Dimitrova da zona 4 17-9 La fast di Washington 16-9 Antropova vincente da zona 2 15-9 Diagonale stretta di Dimitrova da zona 4 15-8 Murooooooooooooooooo Zhuuuuuuuuuuuuuuuuuu 14-8 Vincente Antropova in diagonale da zona 2 13-8 Errore al servizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilippoPolizzo1 : beccateve la n° 17 della squadra scandicci : ao cia' 130cm de cosciiiiiiiieeeeee.. Tutte le dirette TV ed eventi li… - EHEAAOO : RT @Volleyball_it: A1 F.: I verdetti live. Perugia retrocede, si salva Pinerolo. Scandicci seconda - Volleyball_it : A1 F.: I verdetti live. Perugia retrocede, si salva Pinerolo. Scandicci seconda - toshvolley : RT @seanfedorov_: CEV CUP Finals???? 12:00 AM (PH Time) Alba Blaj vs. Scandicci - gyeoulparkk : RT @Eurosport_IT: ?? LIVE Finale Andata CEV Cup ?? Ora in campo Alba Blaj e Savino del Bene Scandicci: segui la partita in diretta su @disco… -