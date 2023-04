LIVE Musetti-Nardi, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il derby del presente…e del futuro? (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Musetti-Luca Nardi, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il derby tricolore vale un posto negli ottavi di finale ed una sfida con Novak Djokovic. Il serbo, infatti, attende proprio il vincitore della sfida tutta azzurra. Musetti parte con i favori del pronostico e spera di essersi definitivamente sbloccato dopo la bella vittoria all’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, che era reduce dalla finale nel torneo ATP dell’Estoril. Per Nardi finora è un torneo da ricordare. La vera impresa il giovane azzurre l’ha realizzata soprattutto nelle qualificazioni, battendo nel turno decisivo il tedesco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Luca, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di. Iltricolore vale un posto negli ottavi di finale ed una sfida con Novak Djokovic. Il serbo, infatti, attende proprio il vincitore della sfida tutta azzurra.parte con i favori del pronostico e spera di essersi definitivamente sbloccato dopo la bella vittoria all’esordio contro il serbo Miomir Kecmanovic, che era reduce dalla finale nel torneo ATP dell’Estoril. Perfinora è un torneo da ricordare. La vera impresa il giovane azzurre l’ha realizzata soprattutto nelle qualificazioni, battendo nel turno decisivo il tedesco ...

