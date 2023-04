LIVE Musetti-Nardi 1-0, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: subito il break del toscano (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SCHWARTZMAN (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-CERUNDOLO (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Il rovescio lungolinea di Nardi 1-0 Musetti! Grande rovescio lungolinea del toscano 0-40 Esce il dritto di Nardi 0-30 In rete il dritto di Nardi 12.38: Per Nardi finora è un torneo da ricordare. La vera impresa il giovane azzurre l’ha realizzata soprattutto nelle qualificazioni, battendo nel turno decisivo il tedesco Oscar Otte. Ieri ha giocato da favorito contro il tennista di casa Vacherot, battendolo con un doppio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SCHWARTZMAN (2° MATCH DALLE 11.00) LADI SONEGO-MEDVEDEV (3° MATCH DALLE 11.00) LADI BERRETTINI-CERUNDOLO (4° MATCH DALLE 11.00) 0-15 Il rovescio lungolinea di1-0! Grande rovescio lungolinea del0-40 Esce il dritto di0-30 In rete il dritto di12.38: Perfinora è un torneo da ricordare. La vera impresa il giovane azzurre l’ha realizzata soprattutto nelle qualificazioni, battendo nel turno decisivo il tedesco Oscar Otte. Ieri ha giocato da favorito contro il tennista di casa Vacherot, battendolo con un doppio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ubitennis : ATP Montecarlo LIVE: il mercoledì azzurro si apre con Sinner-Schwartzman e il derby Musetti-Nardi - musettina : RT @sportface2016: #RolexMonteCarloMasters | In contemporanea al match di Luca #Nardi sta per avere inizio anche la sfida tra Lorenzo #Muse… - musettina : RT @zazoomblog: LIVE Musetti-Kecmanovic 6-6 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set - #Musetti-Kecmanovic #Montec… - zazoomblog : LIVE Musetti-Kecmanovic 7-6 6-0 ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA: vittoria convincente dell’azzurro - #Musetti-Kecman… -