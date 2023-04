LIVE Milan-Napoli | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | a San Siro un derby italiano storico

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, andata dei quarti di finale della2022-: è arrivato il giorno tanto atteso, rossoneri e azzurri si incrociano in unche vale la semifinale. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal deludente pareggio interno senza reti contro l’Empoli che non ha continuato il clamoroso exploit del Maradona per 4-0: in questo momento, i rossoneri si trovano al quarto posto in classifica a quota 52 punti, davanti ai cugini dell’Inter per una lunghezza. Il Diavolo non era presente tra le migliori otto d’Europa dal 2012, anno in cui la squadra allenata all’epoca da ...

Partite in Diretta del giorno su Calciomagazine CHAMPIONS LEAGUE 21.00 Milan - Napoli Real Madrid - Chelsea Pronostici per oggi e calcio in tv: Pronostici per oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Sono quinti, a - 1 dal Milan e a - 7 dal secondo posto della Lazio, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e nove perse, quarantotto reti realizzate e trentatré. I precedenti Milan e Napoli si affrontano per la prima volta in competizioni europee. Il Milan ha perso solo una delle nove sfide in competizioni europee contro formazioni italiane (0 - 2 v Parma).

La telecronaca di Milan - Napoli è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Match e show post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video.