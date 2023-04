LIVE Milan-Napoli 1-0 | Elmas di testa | Maignan devia sulla traversa!

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un derby tutto italiano per conquistare le semifinali.si affrontano a San Siro (calcio d'inizio alle 21) nell'andata...

FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All. PioliNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di ...A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...- NAPOLI - mercoledì 12 aprile ore 21 Arbitro : István Kovács (ROU) Assistenti : Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU) Quarto uomo : Horatiu Fesnic (ROU) VAR : Bastian Danker (GER) ...

Il Napoli ha il miglior attacco di questa Champions League con 25 gol, mentre solo il Bayern Monaco (8) ha vinto più partite finora nella competizione (7). La sua media di 3.1 gol a partita è ...Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. 22:07 – Inizia il secondo tempo. Calcio d’inizio affidato al Milan.