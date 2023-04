LIVE Milan-Napoli 1-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | l’andata va ai rossoneri | decide una rete di Bennacer

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+6 FISCHIA TRE VOLTE KOVACS!1-0!DEI QUARTI VA AI! 90’+5 ULTIMO GIRO D’OROLOGIO! 90’+3 Tenta la botta da fuori Krunic, ma il pallone finisce a lato. Ammoniti Rrahmani e Saelemaekers per un diverbio andato oltre le righe. 90’+1 Ancora prezioso il lavoro in fase di recupero di Tonali che blocca in partenza un contropiede potenzialmente pericoloso di Ora. 90? Cinque minuti di recupero. 89? Leao prova la conclusione dalla distanza, Meret blocca senza patemi. 88? ORA! Altra invenzione di Politano che col mancino crossa per l’inserimento dell’esterno uruguagio, che in spaccata per poco non sfiora il palo. 87? DI LORENZO! Politano riesce a trovare il varco per il capitano ...

A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All. PioliNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di ...Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul Dortmund (0 - 1 all'andata e 2 - 0 al ritorno). In Premier League i ...

LIVE Milan-Napoli 1-0: azzurri in dieci, rosso ad Anguissa | Primapagina Calciomercato.com

