LIVE Milan-Napoli 1-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | l’andata va ai rossoneri | decide una rete di Bennacer

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.07 La nostrafinisce qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 23.06 Nell’altra sfida di serata, il Real Madrid si è imposto sul Chelsea per due reti a zero: Benzema e Marco Asensio i marcatori. 23.04 Le statistiche mostrano come l’equilibrio abbia regnato sovrano questa sera: possesso palla pressoché identico (48%-52%), il dato dei tiri tentati è a favore, come detto in precedenza, dei partenopei (12-15). 23.01 Ladial 40?il match d’andata dei quarti di finale dia favore dei, che ottengono la secondo vittoria consecutiva contro i campani dopo lo 0-4 del 2 aprile.che ...

Ilvince la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1 - 0 . Decide il gol al 40' di Bennacer. Il Napoli , nonostante qualche buona occasione, paga l'assenza di ...Ilcresce e al 40' trova la giocata che sblocca l'incontro: contropiede lanciato da una magia di Brahim Diaz che va via in mezzo a due, assist di Leao, il pallone arriva sul sinistro di ...40' Bennacer(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, ...

All. Spalletti. 20.00 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ...