LIVE Milan-Napoli 1-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | i partenopei cercano la rete del pari

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62? Fantastico il recupero difensivo di Calabria su Kvaratskhelia nei pressi dell’area di rigore del. 60? Intervento ruvido di Bennacer su Anguissa, primo ammonito in casa rossonera nel match. 59? Contatto nell’area di rigore rossonera tra Lozano e Theo Hernandez, per Kovacs è tutto regolare. 58? Leao cerca col tacco l’inserimento di Theo, ma i due non si capiscono e il pallone viene recuperato dalla difesa del. 57? Di Lorenzo prova a combinare con Lozano sulla destra, ma il terzino italiano si allunga troppo il pallone che finisce sul fondo. 56? Punizione battuta dalla destra, stacca Leao di testa ma la sua deviazione finisce sul fondo. 55? Brahim Diaz fa secco Mario Rui, che poi rinviene fallosamente sullo spagnolo: punizione. 54? Non esce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Live Milan-Napoli 0-0: Leao semina il panico, poi spreca - milansette : Milan-Napoli, il risultato in diretta LIVE - AngelysHol55524 : ??Live Stream UEFA Champions League Real Madrid vs Chelsea Live Stream ?? ??LIVE LINK??? - ilmionapoli : Milan-Napoli 1-0: Bennacer sblocca al 39' LIVE -

A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All. PioliNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di ...40 -in vantaggio con Bennacer che batte Meret con un tiro forte sul primo palo. 38 - Ammonito Zielinski per fallo su Krunic. 25 - Occasione per ilcon Leao che parte in velocità aiutato ...

LIVE Milan-Napoli 1-0: gol di Bennacer | La diretta di Champions La Gazzetta dello Sport

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. 22:07 – Inizia il secondo tempo. Calcio d’inizio affidato al Milan.Corner per il Milan. 45' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero. 44' - Theo rimane a terra dopo un duro scontro con Lozano, ma il direttore lascia correre. Qualche protesta in casa Milan, giallo per ...