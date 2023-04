LIVE Milan-Napoli 1-0 | Champions League calcio 2023 in DIRETTA | espulso Anguissa | campani in dieci

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Cambio per il: fuori Brahim Diaz, dentro Rebic. 78? Kim protesta con troppa veemenza per Kovacs su una punizione fischiata contro il: giallo per il coreano, notizia pessima in chiave ritorno visto che l’ex Fenerbahce era diffidato. 77? Leao arriva sul fondo saltando Di Lorenzo, ma il suo pallone non arriva a un compagno. 76? Giroud chiede undi rigore per un contrasto con Kim, per l’arbitro non c’è nulla. 74?! Theo con il petto anticipa il camerunense, che colpisce il terzino con la gamba destra sull’addome, beccandosi il secondo giallo nel giro di pochi minuti. Si complica ulteriormente la partita del. 73? Zielinski viene steso da Krunic: punizione ...

FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIMILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic, Diaz, Bennacer, Leao, Giroud. All. PioliNAPOLI (4 - 3 - 3): Meret, Di ...A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...Il Chelsea si era piazzato al primo posto nel Girone E davanti al. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul Dortmund (0 - 1 all'andata e 2 - 0 al ritorno). In Premier League i ...

LIVE Milan-Napoli 1-0: gol di Bennacer | La diretta di Champions La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.45 Nell'altra sfida di serata, al Santiago Bernabeu si sfidano il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Chelsea di Frank Lampard. 20.42 Era da diciotto anni ...