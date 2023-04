LIVE Milan-Napoli 1-0 al 45' | decide Bennacer | la traversa nega il raddoppio a Kjaer

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un derby tutto italiano per conquistare le semifinali.si affrontano a San Siro (calcio d'inizio alle 21) nell'andata...

- NAPOLI - mercoledì 12 aprile ore 21 Arbitro : István Kovács (ROU) Assistenti : Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU) Quarto uomo : Horatiu Fesnic (ROU) VAR : Bastian Danker (GER) ...Il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime- NAPOLITUTTI I PRECEDENTI ...40' Bennacer(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, ...

Gentili lettori di 100×100 Napoli benvenuti alla diretta testuale di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. 49' – Finisce il primo tempo. Il Milan chiude in vantaggio grazie ad ...43' TRAVERSA INCREDIBILE!!! Corner perfetto di Tonali, Kjaer svetta di testa ma colpisce in pieno la traversa!! 41' OCCASIONE MILAN! Cross di Brahim dalla destra, Giroud fa suo il pallone in area e ...