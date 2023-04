LIVE Milan-Napoli 0-0 | Leao sfiora il palo!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan-Napoli, MOVIOLA LIVE: Leao rischia il giallo, protesta Spalletti: Derby italiano nei quarti di finale di Cham… - AngelysHol55524 : ??Live Stream UEFA Champions League Real Madrid vs Chelsea Live Stream ?? ??LIVE LINK??? - ilmionapoli : MILAN-NAPOLI LIVE da San Siro: le formazioni, l’atmosfera e le parole di Spalletti, Giuntoli e Simeone… - ElClasicoEnVivo : RT @UEFA23Live: Milan-Napoli di Champions dove vederla oggi in TV e diretta streaming su Amazon Prime: le formazioni ufficiali Live Link???… - gemmapetti1981 : LIVE Milan-Napoli 0-0 | La diretta di Champions -

A San Siro, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Napoli si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...Formazioni Ufficiali(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; ...(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli NAPOLI (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, ...

Diretta Milan - Napoli (0-0) Champions League 2022 - la Repubblica la Repubblica

I rossoneri ospitano oggi a San Siro il Napoli di Spalletti per la partita di andata dei quarti di Champions League. Ecco dove seguire la partita ...Nessun problema per Maignan. 18' - Il Milan prova ora a verticalizzare la manovra, ma la pressione degli ospiti non permette giocate in velocità. 13' - Cross di Rrahmani a cercare Di Lorenzo che tenta ...