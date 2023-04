LIVE – Milan-Napoli 0-0: inizia il big match di San Siro! (Di mercoledì 12 aprile 2023) È il momento della verità per Milan e Napoli, gli azzurri di Luciano Spalletti sono a San Siro per la gara più attesa della stagione e uno dei grandi assenti è senza dubbio Victor Osimhen, oltre al nigeriano manca anche Giovanni Simeone. Tanta curiosità nel conoscere quali sono le scelte del tecnico azzurro in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Puoi seguire LIVE il match con la nostra diretta testuale e premendo semplicemente il tasto F5 per aggiornare la pagina. Qui la diretta testaule: Tweets by sscNapoli Formazioni Milan-Napoli Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori Pioli e Spalletti con il secondo che ha deciso di schierare Elmas al posto dell’indisponibile Osimhen: Milan (4-2-3-1): Maignan; ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) È il momento della verità per, gli azzurri di Luciano Spalletti sono a San Siro per la gara più attesa della stagione e uno dei grandi assenti è senza dubbio Victor Osimhen, oltre al nigeriano manca anche Giovanni Simeone. Tanta curiosità nel conoscere quali sono le scelte del tecnico azzurro in vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League. Puoi seguireilcon la nostra diretta testuale e premendo semplicemente il tasto F5 per aggiornare la pagina. Qui la diretta testaule: Tweets by sscFormazioniDi seguito le scelte ufficiali dei due allenatori Pioli e Spalletti con il secondo che ha deciso di schierare Elmas al posto dell’indisponibile Osimhen:(4-2-3-1): Maignan; ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : #MilanNapoli segui il match di #ChampionsLeague in diretta - milansette : Milan-Napoli, rivivi l'avvicinamento al match: il messaggio di Cardinale. Di Lorenzo: '0-4 dimenticato'… - GiorgioNalotto : ?? Quando c’è #MilanNapoli di #ChampionsLeague e non puoi vedere #RoccoSchiavone live … E piove. #MarcoGiallini… - CheRetweet : RT @UEFA23Live: Milan-Napoli di Champions dove vederla oggi in TV e diretta streaming su Amazon Prime: le formazioni ufficiali Live Link???… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@ChampionsLeague, #MilanNapoli: la #diretta della partita | #LIVE #NEWS - #UCL #ChampionsLeague @acmilan #ACMilan #Milan… -

LIVE Milan-Napoli 0-0 | La diretta di Champions La Gazzetta dello Sport LIVE - Milan-Napoli,pre-partita: Elmas falso 9 Alessandro Alciato, uno dei giornalisti volto della piattaforma streaming, ha svelato gli ospiti che lo accompagneranno nella super notte di Champions League di San Siro. Sale l’attesa per la sfida tr ... LIVE - Milan-Napoli, pre-partita: squadre in campo 20:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:50 - Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli ... Alessandro Alciato, uno dei giornalisti volto della piattaforma streaming, ha svelato gli ospiti che lo accompagneranno nella super notte di Champions League di San Siro. Sale l’attesa per la sfida tr ...20:56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 20:50 - Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Napoli ...