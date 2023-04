LIVE Milan-Napoli 0-0, Champions League calcio 2023 in DIRETTA: più pericolosi i partenopei in questo avvio (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22? Fin qui sono le difese a farle da padrona, in particolare quella del Milan che difende quasi con tutti i giocatori. 20? Kjaer prova ad allargare il gioco sulla sinistra per la corsa di Theo, ma il pallone del danese è poco preciso. 19? Contatto tra Theo Hernandez e Lozano nella trequarti partenopea: il terzino francese lamenta una spinta, Kovacs lascia proseguire. 17? Mario Rui recupera la sfera e prova ad andare in contropiede sulla sua fascia, poi però decide di crossare ma il suo traversone è mal calibrato. 16? Il Milan prova ad abbassare il ritmo del match, gestendo con calma il pallone. 14? Uno due tra Anguissa e Di Lorenzo sulla destra, ma il cross teso del capitano azzurro non è raggiungibile per i compagni. 13? Cross di Rrahmani col destro, Di Lorenzo svetta ancora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Fin qui sono le difese a farle da padrona, in particolare quella delche difende quasi con tutti i giocatori. 20? Kjaer prova ad allargare il gioco sulla sinistra per la corsa di Theo, ma il pallone del danese è poco preciso. 19? Contatto tra Theo Hernandez e Lozano nella trequarti partenopea: il terzino francese lamenta una spinta, Kovacs lascia proseguire. 17? Mario Rui recupera la sfera e prova ad andare in contropiede sulla sua fascia, poi però decide di crossare ma il suo traversone è mal calibrato. 16? Ilprova ad abbassare il ritmo del match, gestendo con calma il pallone. 14? Uno due tra Anguissa e Di Lorenzo sulla destra, ma il cross teso del capitano azzurro non è raggiungibile per i compagni. 13? Cross di Rrahmani col destro, Di Lorenzo svetta ancora ...

