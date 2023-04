LIVE – Juventus-Sporting Lisbona | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 12 aprile 2023) La, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro lonel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Vincere per la squadra piemontese significherebbe mettere un importante tassello in vista della gara di ritorno. Nella giornata odierna, mercoledì 12 aprile, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : La rimonta non riesce alla #JuventusNextGen, che perde anche la finale di ritorno contro il #Vicenza: i biancorossi… - DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Vicenza-Juventus NG 3-2 - Triplice fischio, alla Juve non riesce l'impresa: la Coppa Italia Serie C è biancoro… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Vicenza-Juventus NG 3-2 - Triplice fischio, alla Juve non riesce l'impresa: la Coppa Italia Serie C è biancoro… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - Vicenza-Juventus NG 3-2 - Triplice fischio, alla Juve non riesce l'impresa: la Coppa Italia Serie C è bia… - BianconeraNews : #Zonda affonda il tackle su #IlingJunior: l'intervento viene considerato passibile di rigore dall'arbitro, che asse… -

È stato lui a portare in vantaggio i biancocelesti nel primo tempo, confermandosi un valore aggiunto, soprattutto in fase offensiva, per la Lazio di Maurizio Sarri, che ha inflitto allala ...25' Il Benfica ha già affrontato una squadra italiana in questa Champions League, battendo la2 - 1 a Torino alla seconda giornata e 4 - 3 a Lisbona alla quinta giornata della fase a gironi. ......la Coppa Italia di Serie C 2022/2023! La squadra ha superato anche nel match di ritorno laNext Gen e conquista il trofeo. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi48' ...

Vicenza-Juventus Next Gen è on demand su DAZN DAZN

Il Vicenza vince la Coppa Italia Serie C battendo la Juventus Next Gen 3-2, bissando così il successo dell’andata. Rimonta biancorossa, con i bianconeri in vantaggio dopo venti minuti con il pallonett ...96' - Si attende ormai solo il fischio finale per dare il via alla festa biancorossa. 95' - Ultimi scampoli di gara, il Vicenza è vicinissimo alla vittoria della Coppa Italia Serie C, ma gridano vende ...