LIVE – Italia-Spagna 6-5: World Cup femminile 2023 pallanuoto in DIRETTA (Di mercoledì 12 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE Italia-Spagna, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la vittoria di misura contro la Cina all’esordio, scende in vasca per conquistare un’altra vittoria per rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare la compagine spagnola, vincitrice degli ultimi Europei e argento olimpico in carica, anch’essa a caccia del secondo successo dopo aver battuto gli Stati Uniti. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di mercoledì 12 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Latestuale, partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdi. Il Setterosa di Carlo Sillipo, dopo la vittoria di misura contro la Cina all’esordio, scende in vasca per conquistare un’altra vittoria per rimanere in vetta alla classifica. Servirà però una grande prestazione per fermare la compagine spagnola, vincitrice degli ultimi Europei e argento olimpico in carica, anch’essa a caccia del secondo successo dopo aver battuto gli Stati Uniti. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 14.00 di mercoledì 12 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 19:00 La conferenza stampa di Mister Brambilla alla vigilia della Finale di Coppa Italia #VicenzaJNextGen ?????? Disponibile in live ???? - TV2000it : RT @siamonoitv2000: #Europa: la resistenza agli antibiotici provoca 33mila morti. 11mila solo in Italia. Da dove ripartire? Tra poco (15.15… - siamonoitv2000 : #Europa: la resistenza agli antibiotici provoca 33mila morti. 11mila solo in Italia. Da dove ripartire? Tra poco (1… - teambtsitalia : ??] Team BTS Italia × ©Nabi. Scatti della live di V! La live è stata l'undici aprile e dura venti minuti circa. ??]… - sportli26181512 : Golf, Open d'Italia: 4 giornate live su Sky. La guida tv: Su Sky l’80^edizione dell’evento golfistico italiano più… -