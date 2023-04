LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | raggiunta la ventesima mossa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:52 All’orizzonte una lunga serie di cambi in d4. 12:48 19. dxc5 Dxc5 20. Dd2 arrivate. 12:44 Si verifica invece un momento di riflessione del russo. 12:41 18… Td8 giocata. Ora sembrano quasi naturali il cambio in c5 e poi la copertura di Donna in d2 del Bianco. 12:39 Torre in d8 o Alfiere a coprire in d7 in attesa di cambi vari? Questo è il dilemma. 12:35 Eccolo che però è rapido a giocare 18. Ab5, la più attiva tra le scelte a disposizione. 12:34probabilmente ora non è contento di dover rivedere tutte le linee sulle quali aveva pensato. Certo, il tempo è dalla sua. 12:31 Ora 17… c5 giocata proprio allo scoccare dell’ora è unadavvero di rottura, che apre spazi. ...

