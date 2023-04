LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo cerca l’allungo in gara-3 (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La seconda partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2023. Si riparte dal vantaggio di 1,5-0,5 a favore di Ian Nepomniachtchi su Ding Liren. Psicologia degli scacchi. Potrebbe essere ora il fattore più importante, perché il cinese la seconda partita l’ha persa veramente male. Aveva messo in piedi una novità interessante alla quarta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:Il regolamento – Il profilo di– Il profilo di– La seconda partita Buona giornata a tutti, e benvenuti alladella terza partita a cadenza classica valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di. Si riparte dal vantaggio di 1,5-0,5 a favore di Iansu. Psicologia degli. Potrebbe essere ora il fattore più importante, perché il cinese la seconda partita l’ha persa veramente male. Aveva messo in piedi una novità interessante alla quarta ...

