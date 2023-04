LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | i Cavalli governano questo frangente

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:03 Del tutto ragionevole 15… Cf6 di, che fa rientrare in gioco il Cavallo rimasto al bordo dellaera in precedenza. 12:01 Oltre un quaeto d’ora di riflessione per. 11:57 Arriva intanto la notizia che il celebre Grande Maestro Liviu-Dieter Nisipeanu, dopo aver rappresentato la Germania per nove anni, è ritornato sotto le insegne della sua Romania. Sotto tale vessillo vinse gli Europei individuali del 2005. 11:54 Intantoha superato la mezz’ora di riflessione. 11:51 Fino alla tredicesima mossa il seguito era quello della Giri-del Chessable Masters, ma in linea generale non è inconsueto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La seconda partita Buona giornata a tutti, ...