LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | Gambetto di Donna Rifiutato a sorpresa

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:21 Si comincia a uscire dai sentieri battuti, 11… a5 12. a3. 11:18 11. O-O Nessunaanche stavolta, l’arrocco corto del Bianco è naturale. Nepo avrebbe segnalato intenzioni più taglienti se avesse arroccato lungo. 11:16 Varie le opzioni a disposizione del Nero. La più giocata è 10… Cbd7, una prosecuzione a propria volta dello sviluppo; conosciuta, ma non amata dai motori Ce4, che infattinon gioca per rimanere nella variante principale 11:13 10. Cge2, sviluppato il Cavallo dell’ala di Re per preparare l’arrocco corto. Questo è un seguito amato da Irina Krush, la campionessa americana. 11:12 Si continua per linee note, 9. Dc2 Te8. In questa linea ...

LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren, Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA: il russo cerca l'allungo in gara-3 OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Ding Liren Il regolamento – Il profilo di Nepomniachtchi – Il profilo di Ding Liren – La seconda partita Buona giornata a tutti, ...