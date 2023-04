LIVE Ian Nepomniachtchi-Ding Liren | Mondiale scacchi 2023 in DIRETTA | fasi di manovra soprattutto con i Cavalli

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:11 E adessoè ufficialmente sotto l’ora di gioco a disposizione per arrivare alla quarantesima. E gioca 22. Cd4,risponde con 22… Cb6. 13:08 Ora è 22. Cd4 l’opzione preferita, con un consolidamento del centro da parte del Bianco. 13:05 Sta per scendere sotto l’ora anche, proprio quando nel complesso la seconda di gioco si è esaurita. 47 minuti per. 13:02 21… Cxd7 in un lampo. 13:00 21. Axd7 Nepo però averebbe dovuto aspettare almeno un’altra mossa di consolidamento prima di cambiare, orarespira. 12:55 20… Ad7 ed è passiva, perché non è il momento ideale per arrivare al cambio degli ...

