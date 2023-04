LIVE Hapoel Tel Aviv-Venezia | EuroCup basket 2023 in DIRETTA | ottavo di finale in partita secca

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del match – La presentazione della sfida Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Benvenuti alladiTel, ottavi didell’di! I lagunari provano ad espugnare il difficile campo di Telper centrare un posto tra le migliori otto squadre della seconda competizione continentale più importante per club. Sesto posto con 9-9 di record nel gruppo A per l’Umana, che si affiderà ai veterani Mitchell Watt e Michael Bramos – con Marco Spissu in cabina di regia e Derek Willis pronto dal pitturato – per staccare il pass per i quarti didove ...