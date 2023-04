LIVE Hapoel Tel Aviv-Venezia 90-80 | EuroCup basket 2023 in DIRETTA | l’orgoglio oro-granata non basta | gli israeliani accedono ai quarti di finale!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55 La Reyer esce a testa alta dal confronto con l’Teldopo aver subito per 25? il gioco dei padroni di casa: i lagunari hanno rimontato nel parziale conclusivo fino al -4, quando glisono tornati a segnare e hanno piazzato la zampata decisiva per aggiudicarsi la sfida e centrare così un posto tra le migliori otto squadre dell’! La compagine di coach Danny Franco attende di conoscere l’avversaria deitra lo Joventut Badalona e i London Lions. 13 punti ciascuno per Timor e Munford tra le fila dei biancorossi, mentre per la Reyer 18 punti di Jayson Granger e 16 di Derek Willis, con Amedeo Tessitori e Jordan Parks che hanno messo a referto entrambi 13 punti. Finisce qui: ...