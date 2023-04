LIVE Hapoel Tel Aviv-Venezia 9-10 | EuroCup basket 2023 in DIRETTA | match equilibrato dopo 5? | Reyer davanti di un solo punto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 JAYYSOOOONN GRANGEEEERRR!! LA BOMBA DEL PAREGGIOOOOO 15-12 Ancora Brown dall’arco: contro-sorpasso dell’! 12-12 J’Covan Brown non si fa intimorire ed impatta nel punteggio con la tripla! 9-12 Penetrazione fulminante dello statunitense, che aggiorna il bottino personale a quota 8 punti: l’Umana mette un possesso pieno di vantaggio sugli avversari! 9-10 SECONDA TRIPLA DI JORDAN PARKS: +1! 9-7 Non trema la mano a Jordan McRae a cronometro fermo: nuovo vantaggio dei padroni di casa! 7-7 JORDAN PARKS: LA TRIPLA DEL PAREGGIO! 7-4 2/2 per il playmaker statunitense ai liberi: +3 Tel! 5-4 Tripla di Xavier Munford: l’mette la freccia! 2-4 1/2 per Mitchell Watt in lunetta: +2! Secondo fallo in ...