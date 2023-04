LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: vittoria di potenza di Bonifazio davanti ad Albanese! (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 15.16 Quinta posizione per Damiano Caruso che si è piazzato alla grande in volata: per il Siciliano è la 200a top 10 della carriera. 15.15 21a vittoria in carriera per Bonifazio, la prima dallo scorso giugno quando vinse alla Route d’Occitanie. 15.14 Albanese è secondo, terzo Quick, indietro invece Cavendish e Viviani. 15.13 NICOLO’ Bonifazio! CHE VOLATA DI potenza DELL’UOMO DELLA INTERMARCHE! 15.12 ULTIMO CHILOMETRO! 15.12 Grandissimo lavoro della Eolo Kometa che sta rompendo il gruppo. 15.10 Andatura adesso velocissima, il gruppo si è notevolmente allungato. 15.08 Si sta muovendo nelle prime posizioni anche Elia Viviani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 15.16 Quinta posizione per Damiano Caruso che si è piazzato alla grande in volata: per ilno è la 200a top 10 della carriera. 15.15 21ain carriera per, la prima dallo scorso giugno quando vinse alla Route d’Occitanie. 15.14 Albanese è secondo, terzo Quick, indietro invece Cavendish e Viviani. 15.13 NICOLO’! CHE VOLATA DIDELL’UOMO DELLA INTERMARCHE! 15.12 ULTIMO CHILOMETRO! 15.12 Grandissimo lavoro della Eolo Kometa che sta rompendo il gruppo. 15.10 Andatura adesso velocissima, il gruppo si è notevolmente allungato. 15.08 Si sta muovendo nelle prime posizioni anche Elia Viviani ...

