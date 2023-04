LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: vantaggio dei nove fuggitivi intorno ai 2’40”, 80 km al traguardo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 13.48 Sta controllando la corsa anche la UAE Team Emirates, la squadra del leader Finn Fisher-Black. 13.45 Adesso c’è un tratto di falsopiano favorevole, poi una lieve discesa che porterà la corsa a CaltaGirone. 13.42 Continuano i sali e scendi in questa fase, c’è poco respiro in questa fase: gruppo che ha ricucito qualche secondo ed è a 2’38” dai nove attaccanti. 13.39 Ricordiamo che i fuggitivi sono: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 13.48 Sta controllando la corsa anche la UAE Team Emirates, la squadra del leader Finn Fisher-Black. 13.45 Adesso c’è un tratto di falsopiano favorevole, poi una lieve discesa che porterà la corsa a Caltane. 13.42 Continuano i sali e scendi in questa fase, c’è poco respiro in questa fase: gruppo che ha ricucito qualche secondo ed è a 2’38” daiattaccanti. 13.39 Ricordiamo che isono: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacomuccio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… - MusumeciClaudio : RT @ilgirodisicilia: ??Ci siamo! E’ partita la Tappa 2 de Il Giro di Sicilia @CA_Ita! Da Canicattì a Vittoria, velocisti o finisseur???Segui… - fragiletulip : RT @crazymofosicon: siamo passati da jungkook che dormiva in live a un jungkook che nel giro di due settimane sta recuperando tre mesi di r… - rodrigoche13 : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… - lyliac_7 : RT @crazymofosicon: siamo passati da jungkook che dormiva in live a un jungkook che nel giro di due settimane sta recuperando tre mesi di r… -