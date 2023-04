LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: vantaggio dei battistrada che risale a 2’10”, 50 km all’arrivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.18 In precedenza ha forato Mark Cavendish, ma il velocista britannico è subito rientrato in gruppo. Oggi potrebbe essere fra i protagonisti. 14.15 L’arrivo è posto a Vittoria, non lontano da Ragusa, città di nascita di Damiano Caruso, la stella di questo Giro di Sicilia. 14.12 Ricordiamo i nomi dei nove fuggitivi: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.18 In precedenza ha forato Mark Cavendish, ma il velocista britannico è subito rientrato in gruppo. Oggi potrebbe essere fra i protagonisti. 14.15 L’arrivo è posto a, non lontano da Ragusa, città di nascita di Damiano Caruso, la stella di questodi. 14.12 Ricordiamo i nomi dei nove fuggitivi: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giacomuccio : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… - MusumeciClaudio : RT @ilgirodisicilia: ??Ci siamo! E’ partita la Tappa 2 de Il Giro di Sicilia @CA_Ita! Da Canicattì a Vittoria, velocisti o finisseur???Segui… - fragiletulip : RT @crazymofosicon: siamo passati da jungkook che dormiva in live a un jungkook che nel giro di due settimane sta recuperando tre mesi di r… - rodrigoche13 : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… -