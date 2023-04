LIVE Giro di Sicilia 2023 | Canicattì-Vittoria in DIRETTA | si parte!

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 10.51 Nella frazione odierna si andrà da, per un totale di 193 km. Dopo una prima parte movimentata, si dovrà affrontare l’unico GPM di giornata, ossia quello di Mazzarino (3,4 km al 3,6%), la cui cima sarà posta a circa 150 km dal traguardo. Una volta superata la salita, i corridori proseguiranno con continui saliscendi che andranno avanti per parecchio, poi gli ultimi 35 chilometri saranno tra pianura e discesa. 10.48 Dopo l’insidiosa frazione di ieri, in cui è arrivata ladel neozelandese Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), quest’oggi ci sarà un’altra giornata ricca di insidie. 10.45 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla ...

