LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: sei italiani tra i nove corridori in fuga, gruppo a 2'30". 100 km al traguardo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 13.22 Guadagnano ancora i fuggitivi. All'uscita di Piazza Armerina il loro vantaggio è vicinissimo ai 3?. 13.18 Ricordiamo chi sono i battistrada:Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D'Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna). 13.14 Sempre UAE Team Emirates e Astana Qazaqstan Team a tirare in testa al gruppo. 13.10 Continua ad aumentare il gap tra i battistrada e il plotone principale. In questo momento è di circa ...

