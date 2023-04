LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: percorso mosso, occhio alle imboscate (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Sicilia 2023, corsa a tappe italiana di LIVEllo 2.1. Dopo l’insidiosa frazione di ieri, in cui è arrivata la Vittoria del neozelandese Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), quest’oggi ci sarà un’altra giornata ricca di insidie. Nella tappa odierna si andrà da Canicattì a Vittoria, per un totale di 193 km. Dopo una prima parte movimentata, si dovrà affrontare l’unico GPM di giornata, ossia quello di Mazzarino (3,4 km al 3,6%), la cui cima sarà posta a quasi 150 km dal traguardo. Una volta superata la salita, i corridori proseguiranno con continui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale della seconda tappa deldi, corsa a tappe italiana dillo 2.1. Dopo l’insidiosa frazione di ieri, in cui è arrivata ladel neozelandese Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates), quest’oggi ci sarà un’altra giornata ricca di insidie. Nella tappa odierna si andrà da, per un totale di 193 km. Dopo una prima parte movimentata, si dovrà affrontare l’unico GPM di giornata, ossia quello di Mazzarino (3,4 km al 3,6%), la cui cima sarà posta a quasi 150 km dal traguardo. Una volta superata la salita, i corridori proseguiranno con continui ...

