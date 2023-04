LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: la fuga torna a guadagnare e ha ora 3? sul gruppo. 90 km al traguardo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 13.33 Vantaggio dei battistrada sul plotone che adesso è intorno ai 2’50”. Fuggitivi che stanno passando da San Michele di Ganzaria. 13.30 In questo momento c’è il sole sulla corsa e la temperatura è intorno ai 17°. 13.26 Ancora poco più di 90 km prima del traguardo. 13.22 Guadagnano ancora i fuggitivi. All’uscita di Piazza Armerina il loro vantaggio è vicinissimo ai 3?. 13.18 Ricordiamo chi sono i battistrada: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 13.33 Vantaggio dei battistrada sul plotone che adesso è intorno ai 2’50”. Fuggitivi che stanno passando da San Michele di Ganzaria. 13.30 In questo momento c’è il sole sulla corsa e la temperatura è intorno ai 17°. 13.26 Ancora poco più di 90 km prima del. 13.22 Guadagnano ancora i fuggitivi. All’uscita di Piazza Armerina il loro vantaggio è vicinissimo ai 3?. 13.18 Ricordiamo chi sono i battistrada: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo ...

