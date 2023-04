LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: il gruppo è a 1’50” dai fuggitivi e in rimonta. 40 km al traguardo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.30 Questa la composizione della fuga: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna). 14.27 L’azione dell’Astana ha ridotto il gap a 1’30”. 14.24 Passo che aumenta sempre di più in testa al gruppo con l’azione dell’Astana. 40 km al tragurdo. 14.21 Arriva anche la formazione belga della Bingoal che oggi punterà forte sul nostro Matteo Malucelli. 14.18 In precedenza ha forato Mark Cavendish, ma ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.30 Questa la composizione della fuga: Riccardo Ciuccarelli e Michael Belleri (Biesse – Carrera), Giannicola Di Nella (D’Amico – UM Tools), Tommaso Bergagna (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Andres Mancipe (GW Shimano-Sidermec), Ben Granger (Mg.K Vis – Colors for Peace), Luca Cretti (Team Colpack Ballan), Charles Planet (Team Novo Nordisk) e Gabriele Petrelli (Team Technipes #inEmiliaRomagna). 14.27 L’azione dell’Astana ha ridotto il gap a 1’30”. 14.24 Passo che aumenta sempre di più in testa alcon l’azione dell’Astana. 40 km al tragurdo. 14.21 Arriva anche la formazione belga della Bingoal che oggi punterà forte sul nostro Matteo Malucelli. 14.18 In precedenza ha forato Mark Cavendish, ma ...

