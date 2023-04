LIVE Giro di Sicilia 2023 | Canicattì-Vittoria in DIRETTA | gruppo compatto dopo 20 km

(Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 11.24 Tra le squadre più attive in questo inizio di corsa c’è la Mg.K Vis – Colors for Peace. 11.22 I corridori si avvicinano a Riesi. 11.20 Continuano gli scatti, ma in questi primi 25 km nessuno è riuscito a prendere il largo. 11.16 Ricordiamo nel frattempo la top 10 della classifica generalela tappa di ieri: 1 FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates 14 20 10? 3:23:572 ALBANESE Vincenzo EOLO-Kometa 5 12 6? 0:123 ULISSI Diego UAE Team Emirates 3 7 4? 0:144 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 5 0:18 5 LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team 4 ,,6 CONTI Valerio Team Corratec 3 ,,7 PESENTI Thomas Beltrami TSA – Tre Colli 2 ,, 8 TEUGELS Lennert Bingoal WB 1 ,, 9 BENNETT George UAE Team Emirates ,, 10 GOOSSENS ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elmonoenbici : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… - ilgirodisicilia : ??Ci siamo! E’ partita la Tappa 2 de Il Giro di Sicilia @CA_Ita! Da Canicattì a Vittoria, velocisti o finisseur???Se… - infoitsport : LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA - OA_Sport : LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: si parte! - - CA_Ita : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Canicattì - Vittoria ?? 193 km ? Partenza / Start 10.35 AM ?? Arrivo / Arrival ~… -

COME SEGUIRLA IN TV SECONDA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIADI SICILIA 2023: I FAVORITI DELLA VIGILIA Segui ila partire dalle 10:45 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O PREMERE F5 10:52 -

LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: percorso mosso, occhio alle imboscate OA Sport

