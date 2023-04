LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: gruppo a 1’35” dai nove battistrada, 55 km all’arrivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.00 Stabile intorno a 1’40” il ritardo del gruppo che ora viene trainato dalla Sofer Savini Due OMZ. 13.57 Corsa che arriva a CaltaGirone, poi ci sarà un piccolo dente, prima di una nuova discesa. 13.54 Appena superate le due ore di corsa, media di circa 40 km/h. 13.51 Recupera ancora il gruppo che adesso si porta a 2’20” dai fuggitivi. 13.48 Sta controllando la corsa anche la UAE Team Emirates, la squadra del leader Finn Fisher-Black. 13.45 Adesso c’è un tratto di falsopiano favorevole, poi una lieve discesa che porterà la corsa a CaltaGirone. 13.42 Continuano i sali e scendi in questa fase, c’è poco respiro in questa fase: gruppo che ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.00 Stabile intorno a 1’40” il ritardo delche ora viene trainato dalla Sofer Savini Due OMZ. 13.57 Corsa che arriva a Caltane, poi ci sarà un piccolo dente, prima di una nuova discesa. 13.54 Appena superate le due ore di corsa, media di circa 40 km/h. 13.51 Recupera ancora ilche adesso si porta a 2’20” dai fuggitivi. 13.48 Sta controllando la corsa anche la UAE Team Emirates, la squadra del leader Finn Fisher-Black. 13.45 Adesso c’è un tratto di falsopiano favorevole, poi una lieve discesa che porterà la corsa a Caltane. 13.42 Continuano i sali e scendi in questa fase, c’è poco respiro in questa fase:che ha ...

