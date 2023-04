LIVE Giro di Sicilia 2023, Canicattì-Vittoria in DIRETTA: 20 km alla conclusione, gruppo a 50? dagli otto al comando (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.56 Un po’ di gente a Comiso a salutare il passaggio dei corridori: siamo negli ultimi 15 chilometri. 14.54 Continua a lavorare la Bingoal per Matteo Malucelli che l’anno scorso ha vinto una tappa al Giro di Sicilia. 14.52 Appena raggiunte le quattro ore di corsa: media oltre i 43 km/h. 14.50 20 chilometri al traguardo. 14.48 Ci sono altre schermaglie fra i battistrada, ma il vantaggio rimane attorno ai 50 secondi. 14.46 Bergagna è il primo tra i fuggitivi ad essere ripreso dal gruppo. 14.44 Ci si avvicina sempre di più al traguardo odierno di Vittoria: 33 km al termine. 1’23’’ per il gruppo di testa. . 33 km to go. 1’23’’ for the 9 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FRECCIA DEL BRABANTE DALLE 12.30 14.56 Un po’ di gente a Comiso a salutare il passaggio dei corridori: siamo negli ultimi 15 chilometri. 14.54 Continua a lavorare la Bingoal per Matteo Malucelli che l’anno scorso ha vinto una tappa aldi. 14.52 Appena raggiunte le quattro ore di corsa: media oltre i 43 km/h. 14.50 20 chilometri al traguardo. 14.48 Ci sono altre schermaglie fra i battistrada, ma il vantaggio rimane attorno ai 50 secondi. 14.46 Bergagna è il primo tra i fuggitivi ad essere ripreso dal. 14.44 Ci si avvicina sempre di più al traguardo odierno di: 33 km al termine. 1’23’’ per ildi testa. . 33 km to go. 1’23’’ for the 9 ...

