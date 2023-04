LIVE – Ginnastica artistica, Europei Antalya 2023: qualificazioni femminili suddivisione Italia (DIRETTA) (Di mercoledì 12 aprile 2023) La DIRETTA testuale della seconda giornata degli Europei di Antalya 2023 di Ginnastica artistica. Dopo l’esordio di ieri con le qualificazioni maschili è il momento di tornare in pedana con le qualificazioni femminili. Le Fate di Enrico Casella sono pronte a regalare ancora emozioni dopo lo splendido primo posto dello scorso anno a Monaco, e hanno dimostrato subito di essere in grandissima forma al Trofeo Città di Jesolo. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito e Angela Andreoli gareggeranno nella quarta e ultima suddivisione. Appuntamento a partire dalle ore 17.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Latestuale della seconda giornata deglididi. Dopo l’esordio di ieri con lemaschili è il momento di tornare in pedana con le. Le Fate di Enrico Casella sono pronte a regalare ancora emozioni dopo lo splendido primo posto dello scorso anno a Monaco, e hanno dimostrato subito di essere in grandissima forma al Trofeo Città di Jesolo. Asia D’Amato, Alice D’Amato, Giorgia Villa, Manila Esposito e Angela Andreoli gareggeranno nella quarta e ultima. Appuntamento a partire dalle ore 17.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL ...

